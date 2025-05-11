زيارة عراقجي إلى نيودلهي تهدف الى تعزيز العلاقات الإيرانية الهندية نحو السلام والتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي قدم تقريرا عن زيارته إلى نيودلهي على صفحته الشخصية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب في التقرير: "خلال رحلتي الأخيرة إلى جمهورية الهند، التقيت وتحدثت مع الرئيس ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في ذلك البلد.

كما انعقد الاجتماع العشرون للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

لقد ظلت العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند قوية وديناميكية دائمًا في ظل التقلبات على الساحة الدولية. ونأمل أن تصل العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون والازدهار في ظل السياسة الخارجية الشاملة والنشطة للحكومة الرابعة عشرة.

"إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، لن تدخر جهداً في سبيل تخفيف التوترات بين الدول المجاورة، ونحن على استعداد لمواصلة التعاون لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

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