وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، الذي زار الدوحة للمشاركة في القمة الرابعة للحوار بين إيران والعالم العربي، التقى وأجرى محادثات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، مساء السبت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء اخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام.

كما استعرض وزيرا خارجية إيران وقطر آخر التطورات الإقليمية، وخاصة الكارثة الإنسانية في غزة بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ عامين ومنعه إرسال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا اللقاء أطلع وزير خارجية بلادنا نظيره القطري على التطورات المتعلقة بعملية المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

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