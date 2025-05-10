عراقجي يصل إلى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة عاصمة قطر، اليوم الثلاثاء، بهدف عقد لقاء ثنائي مع نظيره القطري، والمشاركة أيضا في الجولة الرابعة من "الحوارات الإيرانية العربية" تحت عنوان "العلاقات القوية ذات المصالح المشتركة".

وتوفر الحوارات الإيرانية العربية فرصة لتبادل وجهات النظر مع المفكرين والمثقفين الإقليميين لتحسين التفاعل والتفاهم بين إيران والعالم العربي.

ويعقد الاجتماع بالشراكة مع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومركز الجزيرة للدراسات في قطر، وسيلقي وزير الخارجية كلمة في الاجتماع.