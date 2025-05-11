تفعيل تقنية 5G على هواتف سامسونغ في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب لقاء وزير الاتصالات مع سفير كوريا الجنوبية في طهران في ديسمبر من العام الماضي، وتندرج ضمن سياسة "الدبلوماسية التكنولوجية" الاستراتيجية، مما يمثل خطوة إضافية نحو الاستفادة من شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء جلسات فنية ومفاوضات مستمرة مع شركة سامسونغ، بالإضافة إلى المتابعات التي قامت بها منظمة تنظيم الاتصالات والراديو. وأوضح أن "تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة (5G) ستُفعل تدريجيًا، بالتزامن مع تحديث نظام أندرويد إلى الإصدار 15 وواجهة المستخدم One UI إلى الإصدار 7، على طرازات مختلفة من هواتف سامسونغ في إيران".

وتأتي هذه الخطوة في إطار المشاورات رفيعة المستوى التي تمت ضمن سياسة "الدبلوماسية التكنولوجية" لوزارة الاتصالات. ففي ديسمبر من العام الماضي، أكد هاشمي خلال لقائه مع كيم جن بيو، سفير كوريا الجنوبية في طهران، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وطالب بمتابعة إمكانية دعم تقنية 5G على الطرازات الأقدم من هواتف سامسونغ. وقد تمحور هذا اللقاء حول تعزيز التعاون في مجالات الحكومة الذكية، والألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي، مما مهد الطريق لتفعيل تقنية 5G تدريجيًا على الهواتف الكورية الجنوبية في إيران.

وأكد الوزير أن هذه العملية هي إحدى النتائج العملية لذلك اللقاء والمتابعات المشتركة في إطار التعاون الفني الثنائي، مضيفًا: "ستُفعل تقنية 5G على الهواتف التي تمتلك من البداية القدرة على دعم هذه التقنية. وقد تم تفعيل هذه القدرة سابقًا في عائلة هواتف سلسلة S25، ومؤخراً في طرازات S24 وS23 وS22".

كما أفادت منظمة تنظيم الاتصالات والراديو بأن تفعيل تقنية الجيل الخامس (5G) على هواتف سامسونغ سيستمر، ومن المتوقع أن يتم تفعيل هذه التقنية تدريجيًا في معظم الطرازات بحلول نهاية الصيف.

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