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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:١٦ م

تحديد موعد عودة الحجاج الإيرانيين

تحديد موعد عودة الحجاج الإيرانيين

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن الحجاج الإيرانيين سيعودون إلى إيران حتى الأول من يوليو. 

أفادت وكالة مهر للأنباء ، فقد وصل حجة الإسلام نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، برفقة رئيس المنظمة إلى مطار المدينة المنورة، حيث كان في استقبالهم مسؤولون سعوديون وقنصل إيران في جدة.

وأوضح عليرضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، الذي سافر إلى الأراضي المقدسة لإدارة العمليات التنفيذية للحج، أن جميع إمكانيات البلاد قد تم تعبئتها لضمان راحة الحجاج الإيرانيين، معربًا عن أمله في أن يشهد الحجاج الإيرانيون تجربة حج خالية من القلق بفضل تعاون الحكومة السعودية.

وفيما يتعلق بأعداد الحجاج الإيرانيين الذين وصلوا إلى السعودية، أضاف بيات أنه حتى مساء أمس، دخل أكثر من 9700 من مواطنينا المدينة المنورة، وأن عملية الإرسال ستستمر حتى العاشر من يونيو، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 87 ألف حاج.

كما أشار بيات إلى أن موجة عودة الحجاج الإيرانيين إلى الوطن ستبدأ بعد انتهاء مناسك الحج اعتبارًا من 11يونيو، على أن تعود آخر مجموعة من الحجاج إلى البلاد في الأول من يوليو.

/انتهى/

رمز الخبر 1957774
یاسر المصری

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