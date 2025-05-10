تحديد موعد عودة الحجاج الإيرانيين

أفادت وكالة مهر للأنباء ، فقد وصل حجة الإسلام نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، برفقة رئيس المنظمة إلى مطار المدينة المنورة، حيث كان في استقبالهم مسؤولون سعوديون وقنصل إيران في جدة.

وأوضح عليرضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، الذي سافر إلى الأراضي المقدسة لإدارة العمليات التنفيذية للحج، أن جميع إمكانيات البلاد قد تم تعبئتها لضمان راحة الحجاج الإيرانيين، معربًا عن أمله في أن يشهد الحجاج الإيرانيون تجربة حج خالية من القلق بفضل تعاون الحكومة السعودية.

وفيما يتعلق بأعداد الحجاج الإيرانيين الذين وصلوا إلى السعودية، أضاف بيات أنه حتى مساء أمس، دخل أكثر من 9700 من مواطنينا المدينة المنورة، وأن عملية الإرسال ستستمر حتى العاشر من يونيو، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 87 ألف حاج.

كما أشار بيات إلى أن موجة عودة الحجاج الإيرانيين إلى الوطن ستبدأ بعد انتهاء مناسك الحج اعتبارًا من 11يونيو، على أن تعود آخر مجموعة من الحجاج إلى البلاد في الأول من يوليو.

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