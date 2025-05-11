إنقاذ 130 شخصًا من حريق شبَّ الصباح في فندق بطهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح جلال ملكي أن الحريق تم الإبلاغ عنه في الساعة 4:04 صباحًا، حيث تم إرسال أربع محطات إطفاء على الفور إلى موقع الحادث.

وأشار إلى أن الحادث وقع في مبنى مكون من أربعة طوابق بالإضافة إلى طابق أرضي وسرداب، حيث نشب الحريق في السرداب، وتحديدًا في منطقة الساونا والمسبح والجاكوزي. وقد اشتعلت النيران بشكل أكبر في منطقة الساونا الجافة، مما أدى إلى انتشارها إلى الأسقف المعلقة، كما تسرب الدخان الكثيف إلى الطوابق العليا، بما في ذلك الصالة.

وأضاف ملكي أن الفندق كان يضم في وقت الحادث حوالي 115 نزيلًا و15 موظفًا، وقد تم إجلاؤهم إلى مكان آمن قبل أن يتعرضوا لأي أذى. وبفضل حضور رجال الإطفاء في الوقت المناسب وإجراءاتهم السريعة، تم منع انتشار النيران إلى بقية أجزاء المبنى.

وأكد ملكي أن عمليات إطفاء الحريق وتأمين الموقع استمرت حتى الساعة 5:30 صباحًا، وفي النهاية تم تسليم الموقع إلى المسؤولين في الفندق.

/انتهى/