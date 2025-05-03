تعاون إيراني طاجيكي في مجال الثقافة والفن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي رضا حقيقيان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان، ونادرة رضائي مساعدة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الفنية، أكدا خلال لقائهما مع مطلوبه خان ستاريان وزيرة الثقافة في جمهورية طاجيكستان، على ضرورة توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة الطاجيكية بالفنانين الإيرانيين والوفد المشارك في مهرجان نوروز الدولي للمسرح الاحترافي في طاجيكستان، وقالت: "لحسن الحظ، فإن بلدان إيران وطاجيكستان لديهما العديد من القواسم المشتركة في مجالات الثقافة والفن". مسار شمل حتى الآن إنتاج أعمال ثقافية وفنية مشتركة في مجالات المسرح والموسيقى، واستطاع أن يكون مدخلاً جيداً للتعرف على ثقافة وفن البلدين. إن زيارة السيد بزشكيان إلى طاجيكستان خلال الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة بداية فصل جديد من التعاون المشترك، ومن أبرز مظاهره الأنشطة الثقافية والفنية.

وأضافت ستاريان: "أعتقد أن هذا التعاون ينبغي أن يتوسع في أشكال مختلفة". وفي هذا الصدد، أنا وجميع زملائي في وزارة الثقافة في طاجيكستان على استعداد لبدء فصل جديد من التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعربت نادرة رضائي، مساعدة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الفنية، عن امتنانها للاستضافة الجديرة لوزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان خلال الاجتماع وقالت: "آمل أيضًا أنه من خلال الجهود التي تبذلها هذه الحكومة، سنتمكن من مشاهدة فتح افاق جديدة في مجال التعاون المشترك بين البلدين". وفي هذا الصدد، نخطط للاستفادة من حضور الفنانين والفرق المسرحية والموسيقية من طاجيكستان في مهرجانات فجر عام 1404 هـ.

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