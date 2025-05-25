ايران تشهد لحظة تاريخية مع وصول أول قطار شحن مباشر من الصين إلى الميناء الجاف في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقع الميناء الجاف "أپرين"، على بُعد 20 كيلومترًا من طهران في منطقة إسلام‌شهر، ويمتد على مساحة 700 هكتار، ويُعد نقطة ربط رئيسية لخطوط السكك الحديدية التي تخدم أربع محافظات مجاورة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتخفيف الضغط عن محطات الشحن المزدحمة في طهران، ورفع كفاءة وسرعة نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

ويتمتع الميناء بقدرة استيعابية تصل إلى 30 قطارًا و18 خطًا و1000 عربة يوميًا، ويوفر حاليًا فرص عمل لنحو 500 شخص، مع إمكانية توسعته لتوفير نحو 5000 فرصة عمل عند التشغيل الكامل.

ويتميز المشروع باتصاله بالممرات الدولية، إذ من شأنه أن يكون حلقة مكملة في ممرات النقل شمال–جنوب، تشابهار–سرخس، وحتى محور الصين–أوروبا، ما يعزز دور إيران كمركز لوجستي محوري.

ومن بين أهم مزاياه أيضًا، دعم النقل السككي وتقليل الاعتماد على الطرق البرية، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الشحن، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري في المحطات الحضرية مثل طهران، إسلام‌شهر وجوانمرد قصاب.

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