بزشكيان: إيران وأوزبكستان جسدا واحدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الأوزبكي "عبدالله عارفيوف" : يمكن لإيران وأوزبكستان، من خلال تعميق العلاقات وتبادل الخبرات والقدرات والإنجازات أن تجلبا المزيد من الراحة والرفاهية لشعبيهما والمزيد من السلام والأمن والاستقرار للمنطقة.

واعرب "بزشكيان"، عن سعادته بالمسار المتنامي للعلاقات بين طهران وطشقند، واصفا البلدين بانها يشكلان جسدا واحدا، "ولدينا قواسم مشتركة كثيرة في المجالات التاريخية والثقافية والعقائدية"، مؤكدا بأن الحدود الجغرافية لم ولن تستطيع أن تفصل بين الشعبين الايراني والاوزبكي.

كما لفت بان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، يساهم في تعزيز التفاعلات والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية؛ مردفا : يمكن للتعاون بيننا ان يتوسع ومن شانه ان يعزز علاقاتنا في جميع المجالات انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمعنا.

الى ذلك، نقل عارفيوف، أصدق التحيات والتهاني من جانب رئيس الجمهورية الاوزبكي إلى نظيره الايراني؛ قائلا: إن حرص فخامتكم ورئيس بلادنا على الدفع بالأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين كان فعالا للغاية.

كما اشار رئيس وزراء اوزبكستان إلى زيارته لمعرض الإنجازات العلمية والصناعية والتقنية في ايران، مشيدا بالتقدم الكبير الذي حققته الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات، منوها بأن المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة، أفضت إلى اتفاقيات جيدة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين طهران وطشقند.