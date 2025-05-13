قاليباف: اتحاد البرلمانات الاسلامية فرصة لمناقشة قضية فلسطين وغزة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف ادلى بهذا التصريح، مساء اليوم الثلاثاء من مطار "مهر اباد" الدولي بطهران، وذلك قبيل مغادرته الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا مشاركا في الدورة الـ 19 لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (PUIC).

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها عضوًا مؤسسًا في اتحاد البرلمانات الاسلامية، وتستضيف أمانة هذا الاتحاد في طهران، تُعد واحدة من أكثر الدول الأعضاء تأثيرًا لهذا التكتل.

وتطلع قاليباف الى مناقشة القضية الفلسطينية وغزة في المؤتمر الـ 19 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي؛ مؤكدا بان هذه القضية لا تتعلق بالعالم الاسلامي فحسب وانما تشكل هاجسا بالنسبة لجميع الاحرار على مستوى العالم؛ داعيا الى اغتنام الفرصة المتاحة عبر مؤتمر جاكرتا لمواجهة هذا التحدي والقيام بمزيد من التنسيقات والتحقيقات بهذا الاتجاه.

وعن المباحثات الثنائية التي سيعقدها مع ممثلي الدول المشاركة في هذا المؤتمر ومنها اندونيسيا، صرح رئيس البرلمان الايراني : ان اندونيسيا بنسمتها التي تبلغ 300 مليون شخص، تعد أكبر دولة إسلامية من حيث التعداد السكاني؛ داعيا الى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين طهران وجاكرتا.