إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في جاكرتا بحضور قاليباف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت اليوم في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، رسميا، أعمال المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني الدولي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد، بمشاركة وفود برلمانية من 38 دولة إسلامية.

ويتكون الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء اتحاد مجالس الدول الأعضاء ومجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الإندونيسية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي كلمة كأحد المتحدثين في المؤتمر الذي سيتم بثه مباشرة عبر إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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