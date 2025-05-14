الأمم المتحدة: على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز المعلومات الفلسطيني، أعلن فليتشر أن المستشفى الأوروبي في غزة تعرض اليوم لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن هدفها هو التهجير القسري لسكان هذه المنطقة.

وقال فليتشر: "يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، إصدار التصاريح اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إن إسرائيل تسعى من خلال تدمير حياة المدنيين إلى إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين".

وتستمر الهجمات الوحشية للاحتلال ضد المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح اليوم، حيث أفادت الإحصائيات الرسمية بارتفاع عدد الشهداء إلى 56 شخصاً، 50 منهم من شمال القطاع. كما أصيب أكثر من 100 شخص آخرين في الاعتداءات الوحشية التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم وحتى صباحه.

/انتهى/