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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ ص

صاروخ يمني يستهدف مطار بن غوريون مجددا ويخرجه عن الخدمة

صاروخ يمني يستهدف مطار بن غوريون مجددا ويخرجه عن الخدمة

استهدف صاروخ أطلقته حركة أنصار الله منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب، الثلاثاء، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراضه، فيما وقعت إصابات بين الإسرائيليين أثناء هرولتهم إلى مناطق محصنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن صفارات الإنذار ودوّت في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، وتوقفت حركة الملاحة الجوية أثناء محاولات اعتراض الصاروخ.

وقال إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا أثناء محاولتهم الاختباء، وأوضح أنه قدم إسعافات ميدانية لأشخاص أصيبوا بالهلع.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الصاروخ كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

من جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم انصار الله أنهم استهدفوا مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه.

ودعا الناطق شركات الطيران التي لم توقف رحلاتها إلى المطار إلى وقفها.

كما أكد أن العمليات مستمرة "لحظر ملاحة سفن العدو في البحرين الأحمر والعربي"، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وقف قصفها لليمن مقابل التزام الحوثيين بعدم استهداف السفن الأميركية.

وقد أعلنت انصار الله مؤخرا فرض حصار جوي شامل على الكيان الإسرائيلي عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1957950
شیرین سماره

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