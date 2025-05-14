رئيس بلدية طهران: مستعدون لتبادل الخبرات مع الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير السعودي لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي والوفد الدبلوماسي التقى برئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.

وفي بداية اللقاء، أشار زاكاني إلى أهمية إيران والسعودية في العالم الإسلامي، وقال: "إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر قدر من الظلم، وغزة أصبحت عمليا سجنا كبيرا".

وأكد زاكاني: "نحن في إدارة المدن بطهران على استعداد تام للتحدث مع نظرائنا السعوديين من أجل التوصل إلى اتفاقيات مختلفة في المجال الحضري". وفي دفع هذه المسألة إلى الأمام فإن قضية نقل الخبرات وإعلان الأخوة بين طهران والرياض من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من النجاح.

وفي استمرار للقاء أشار السفير السعودي لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي إلى العلاقات البناءة بين البلدين وقال: "إن قضية نقل تجارب الإدارة الحضرية لطهران والمدن السعودية مهمة أيضاً بالنسبة لنا".

كما ثمن عبد الله بن سعود العنزي اقتراح زاكاني بدعوة إدارة مدينة الرياض لحضور طهران، وقال: "إن الروح التفاعلية لرئيس بلدية طهران جديرة بالثناء. كما أننا مهتمون بنقل تجارب الإدارة الحضرية في البلدين".

/انتهى/