نقل سجين من بلجيكا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عسكر جلاليان في هذا الصدد: تنفيذًا لاتفاقية نقل السجناء المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا، نُقل سجين إيراني كان مسجونًا في السجون البلجيكية إلى بلادنا يوم الخميس لقضاء ما تبقى من عقوبته.

وفي إشارة إلى جهود أمانة لجنة نقل السجناء التابعة لوزارة العدل، ووزارة الخارجية، والشرطة الدولية، والقضاء، ومكتب المدعي العام في طهران، ومنظمة السجون بشأن مسألة نقل السجناء، أشار إلى أن: مسألة الحماية الإنسانية وحقوق الإنسان هي أحد أهم الأهداف الأساسية في إبرام اتفاقيات نقل السجناء مع الدول الأخرى، وبناءً عليه، منذ بداية هذا العام، تم نقل أكثر من 200 سجين أجنبي من إيران إلى بلدانهم الأصلية، كما تم نقل 160 إيرانيًا مسجونًا في دول أخرى إلى إيران.

وقال نائب وزير العدل: في مسألة نقل المحكومين إلى بلدانهم، مع احترام السجناء والاهتمام بمسألة إعادة إدماجهم، تؤخذ حقوق عائلات المحكومين في الاعتبار أيضًا.

