مجلس الشورى يحذر وكالة الطاقة الذرية: أي اعتداء على حقوق إيران النووية لن يمر دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت مجموعة من النواب بيانًا موجهًا إلى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددين على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في مجال البحث والتطوير والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن أي انحياز من الوكالة نحو تقارير سياسية ومغرضة سيقابل برد فعل قوي من الشعب الإيراني.

نص البيان الذي تم قراءته اليوم في جلسة المجلس هو كما يلي:

**بسم الله الرحمن الرحيم**

السيد رافائيل غروسي

المدير العام المحترم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استنادًا إلى المادة 4 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المعروفة بـ "NPT"، فإن الشعب الإيراني العظيم يتمتع بثلاثة حقوق مشروعة:

1. البحث والتطوير

2. الإنتاج

3. الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

هذه الحقوق غير قابلة للنقض، وتشترط فقط على سلمية الأنشطة ، وهو ما يمكن ضمانه من خلال الرقابة والتفتيش من قبل الوكالة.

وبناءً عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تضع أي قيود على البحث والتطوير في الصناعة النووية، ويمكنها أن تقوم بعمليات تخصيب تصل إلى 93% وفقًا لاحتياجاتها العلمية والطبية والصناعية. كما أن لديها الحق الكامل في الاستفادة من إنتاجاتها النووية في مجالات متعددة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والطب والصناعة وغيرها من المجالات السلمية.

علاوة على ذلك، تنص المادة الثالثة والحادية عشرة من نظام الوكالة على ضرورة توسيع تطوير التكنولوجيا النووية السلمية بين الدول الأعضاء، ويتعين على الوكالة تقديم الدعم الفني والتخصصي في هذا السياق.

استنادًا إلى هذا الأساس، تثار أسئلة أساسية وجادة يتعين على سيادتكم كمدير عام للوكالة الإجابة عليها. لماذا لم تقدم الوكالة أي مساعدة لتطوير التكنولوجيا النووية السلمية في إيران على مدى أكثر من أربعة عقود؟

على أي أساس تم اعتبار التقارير السياسية والمغرضة الصادرة عن الکیان الصهيوني أساسًا لتقييم الوكالة؟

لماذا لا ينبغي للشعب الإيراني أن يتمتع بحقوقه المشروعة والمعترف بها في إطار "NPT"؟ لماذا لا تأخذ الوكالة في الاعتبار التهديدات الواضحة الناتجة عن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني واحتمالية استخدامها؟

السيد غروسي، يجب ألا تتحول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أداة تخدم الأهداف السياسية والأمنية للكيان الصهيوني المجرم ولقادة محور الشر في العالم، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

نحن نواب الشعب الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي، نؤكد على التزامنا بالمبادئ والالتزامات الدولية، ونحذر من أنه في حال حدوث أي اعتداء على حقوق الشعب الإيراني المشروعة في التقرير القادم للوكالة، أو التماهي مع مصالح أعداء هذا الشعب، فإنكم ستواجهون رد فعل قوي من الشعب الإيراني وممثليهم في المجلس.

/انتهى/