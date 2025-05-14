متابعة قانونية لتحريف اسم "الخليج الفارسي" من قبل جوجل في المحافل الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الوطني للفضاء السيبراني، قال حسين دليريان، المتحدث باسم المركز، بشأن تحريف اسم الخليج الفارسي من قبل بعض المنصات الدولية: "للأسف، في الأيام الأخيرة، قامت بعض المنصات الدولية، بما في ذلك جوجل، بتحريف الاسم التاريخي والعريق للخليج الفارسي، وهو ما قوبل برد فعل جاد من الشعب الإيراني وحتى احتجاج بعض الشخصيات الدولية."

وأضاف: "يعلن المركز الوطني للفضاء السيبراني، بوصفه الجهة المسؤولة عن مجال الفضاء السيبراني في البلاد، عن اعتراضه القاطع على استخدام الألقاب المزيفة والمصطنعة للخليج الفارسي، ونعتبر هذه الأفعال تحريفًا عمديًا لواقع جغرافي وتاريخي مثبت، مما يؤدي إلى انتهاك المعايير الدولية المتعلقة بتثبيت الأسماء الجغرافية."

وأكد المتحدث أن اسم "الخليج الفارسي" قد تم استخدامه على مدى آلاف السنين في الوثائق التاريخية والخرائط والمعاهدات الدولية بشكل مستمر وعالمي، وقد تم تأكيده من قبل هيئات دولية موثوقة، بما في ذلك مجموعة المتخصصين في الأمم المتحدة المعنية بالأسماء الجغرافية، والتي تم تشكيلها بناءً على القرار 715 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كاسم مشروع وحيد للمسطح المائي بين هضبة إيران وشبه الجزيرة العربية.

وتابع: "كما أن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة حول توحيد الأسماء الجغرافية قد أكد على أولوية هذا الاسم وأقر بمصداقيته التاريخية والجغرافية والقانونية."

وأشار أيضًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر استخدام الألقاب المزيفة للخليج الفارسي اعتداءً على هويتها الوطنية وانتهاكًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يوجب احترام حقوق الدول في الأمور المتعلقة بتسمية الأماكن الجغرافية.

وأكد المتحدث باسم المركز الوطني للفضاء السيبراني أنه بناءً على ذلك، يعتزم المركز متابعة هذا التحريف الكبير عبر المراجع الدولية بشكل قانوني. وفي هذا السياق، سيتم قريبًا عقد اجتماع استشاري وتنسيقي يستضيفه معاون المركز القانوني، بحضور خبراء قانونيين ومشاركة ممثلين عن الجهات القانونية في البلاد، حيث سيتم دراسة الأبعاد القانونية لتحريف اسم الخليج الفارسي وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.

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