البيت الابيض: الخليج الفارسي لن يصبح "عربياً"

وافادت وكالة مهر للانباء، انه وفقاً للمصادر، فإن البيت الأبيض لم يعد يدرس تغيير اسم الخليج الفارسي إلى "الخليج العربي".



وكشف المصدر الأمريكي المطلع أن فكرة تغيير الاسم لتتوافق مع التسمية المستخدمة من قبل عدة دول عربية مطلة على الخليج الفارسي والتسمية المستخدمة في البنتاغون قد نوقشت، لكنها "لم تطرح بشكل جدي أبداً".



وأشارت "إن بي سي نيوز" في تقريرها إلى الحساسية الشديدة لدى الشعب الإيراني تجاه تسمية الخليج الفارسي، وكتبت: "نشأ نقاش حول تغيير الاسم ثم التخلي عن الفكرة في خضم الجهود الحساسة لدفع المفاوضات النووية مع إيران قدماً".



وأضافت الوسيلة الإعلامية الأمريكية: "عندما انتشرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس التخلي عن تسمية الخليج الفارسي، أعرب المسؤولون الايرانيون عن معارضتهم لهذا الأمر بصوت عالٍ وبشكل علني."



/انتهى/