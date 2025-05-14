ترمب: نتوقع نجاح الدبلوماسية في ملف إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في بيان عقب اجتماعه مع أمير قطر الأربعاء إنه تشاور معه بشأن إيران.

وقال الرئيس الأميركي في هذا الصدد: "سننجح في التعامل مع ملف إيران". أشعر أن هذه المشكلة سوف يتم حلها (في النهاية) بطريقة أو بأخرى. لقد ناقشنا القضايا العالمية، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، وقد ساعدتنا كثيرًا. وناقشنا أيضًا قضية إيران. ونتوقع أن تنجح الدبلوماسية (بشأن القضية الإيرانية).

وأضاف دونالد ترامب: "أعرب عن عميق امتناني لكم، ويشرفني كثيرًا أن أكون هنا".

وأضاف ترامب أن عقد بوينج مع الخطوط الجوية القطرية قيمته أكثر من 200 مليار دولار.

يُشار إلى أن قطر طلبت شراء 160 طائرة بوينج.