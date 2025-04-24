ترامب: الأمور تسير بشكل جيد مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في خطابه اليوم: "الأمور تسير بشكل جيد مع إيران".

وأضاف: "إننا نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران".

واستخدم الرئيس الامريكي مرة أخرى لغة التهديد وأشار إلى الخيار العسكري ضد بلادنا في خطابه وقال: "هناك خياران بشأن إيران وأحدهما ليس جيدا.. قد نتخذ قرارا جيدا بشأن إيران ويتم إنقاذ حياة الكثيرين".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال ترامب أيضا: "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا..لقد وقعت شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية أثناء إدارة أوباما، وسيكون من الصعب استعادتها.

وأضاف: "لقد أنفقنا الكثير من الأموال على أوكرانيا بشكل جنوني.. أعتقد أن روسيا ستوافق قريبًا على إنهاء الحرب في أوكرانيا".

واضاف: "لن أكون سعيدا في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع..نمارس ضغوطا كبيرة على روسيا من أجل التوصل لاتفاق".

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