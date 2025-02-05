ترامب يبدي استعداده للقاء الرئيس الإيراني وسط فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بتصريح للصحفيين في أثناء توقيعه على ما سماه توجيها "صارما للغاية" لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وادعى ترامب أن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي وأن الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى.

وقال ترامب "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". وعندما سُئل عن مدى قرب طهران من امتلاك سلاح نووي، قال "إنهم قريبون للغاية".

وعند توقيعه المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صعب للغاية لي وكنت مترددا بشأن اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني.

وعقب التوقيع، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمر صعب للغاية على إيران"، وأضاف "آمل ألا نضطر إلى استخدامه كثيرا"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.

وجاء التوقيع قبل وقت قصير من اجتماع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.