الأدميرال "إيراني": قمنا بإحباط تحركات أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب الأدميرال "شهرام إيراني"، قائد القوة البحرية، عن سعادته بعودة المجموعة البحرية 86 والنجاحات التي حققتها، مشيدًا بجهود العاملين في إدارة العقيدة السياسية للقوة البحرية، وخاصة في قسم العلاقات العامة والإعلام.

وأكد إيراني أن قائد الثورة الإسلامية اعتبر حركة المجموعة البحرية كإجراء تعليمي، واعتبرها درسًا مهمًا يزيد من أعباء المسؤولية على القوات المسلحة.

وأشار الأدميرال إيراني إلى تأكيدات قائد الثورة على كلمتي "الإيمان" و"الأمل"، معتبرًا هذين المفهومين أساسًا لتحركات القوة البحرية في عام 2025، مضيفًا: "اليوم، يحتاج مجتمعنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الإيمان والأمل، ويجب أن يكون هذا الأمر محور اهتمامنا في جميع المجالات، خاصة في القوات المسلحة".

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ووجود القوات الأجنبية في مياه الخليج الفارسي، قال: "اليوم، تتجمع القوات الأمريكية، لكننا من خلال إرسال وحدات خفيفة، تمكنا من إحباط تحركاتهم وجعل وجودهم غير فعال".

كما أشاد إيراني بجهود مجموعة العقيدة السياسية للقوة البحرية، وخاصة علماء الدين في هذه المجموعة، مؤكدًا أن وجود هؤلاء العلماء يعد دعمًا قويًا لقواتنا، ويجب الاستفادة من هذه القدرة الكبيرة لتعزيز الإيمان والروح الجهادية.

وفي ختام حديثه، أعرب الأدميرال إيراني عن شكره لجهود العاملين في القوة البحرية، متمنيًا لهم النجاح والرفعة، معبرًا عن أمله في تحقيق إنجازات أكبر للبلاد من خلال تعزيز الإيمان والأمل.

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