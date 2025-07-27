الادميرال إيراني يتفقد وحدات بحرية سطحية وتحت سطحية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحدات البحرية السطحية وتحت السطحية التابعة لهذه القوة المتمركزة في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وقيّم الوضع الأمني للممرات الملاحية.

وخلال هذه الزيارة، صرّح قائلًا: "رفاقي في مختلف وحدات البحرية ينفذون مهمة تأمين الممرات الملاحية في أعماق البحار، تمامًا كما كان الحال قبل الحرب. لقد أرسّخوا الأمن البحري بشكل كامل بفضل وجودهم القوي في المنطقة المحيطية، وخاصة في شمال المحيط الهندي".

واعتبر قائد البحرية الاستراتيجية للجيش حماسة الحسيني والشعر الثوري ضمانًا للروح المعنوية العالية لأفراد هذه القوة، وأضاف: "رفاقي، جنود إيرانيون وخدم للوطن، يدافعون عن وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويولون اهتمامًا خاصًا لتحسين قدراتهم القتالية واستعداداتهم". ووصف الأدميرال شهرام إيراني التوكل على الله، والالتزام بأوامر سماحة القائد، والدقة العالية، والشجاعة، واللباقة، والروح الثورية المطلقة، بأنها المبادئ التوجيهية للبحرية الاستراتيجية للجيش في تنفيذ المهام.

وأكد أن رفاقه في البحرية ينفذون المهام التي تُنقل إليهم عبر التسلسل الهرمي بمعنويات عالية، وقال: "ليعلم الشعب العزيز أن كل ما تحقق اليوم في المجالات الدفاعية للبلاد هو بفضل دعم سماحة القائد ومحبته ودعاءه ورعايتة".

وفي الختام، أشاد الأميرال الإيراني بذكرى الشهداء وقال: "إن الطريق المشرق الذي سلكه الشهداء الأعزاء، وخاصة أولئك الذين وقفوا في وجه الاستكبار العالمي بقوة ونالوا الدرجة العالية من الشهادة، سيستمر بقوة".

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