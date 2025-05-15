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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ ص

"أمن الحدود" محور لقاء العميد قاآني ومستشار الأمن الوطني العراقي في بغداد

"أمن الحدود" محور لقاء العميد قاآني ومستشار الأمن الوطني العراقي في بغداد

استقبل مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في بغداد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل الإعلام العراقية، تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين إيران والعراق، والجهود المشتركة لتأمين الحدود، ومناقشة مراحل تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين.

كما أكد الأعرجي على أهمية نجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار وتهدئة التوترات لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

جدير بالذكر أن إيران والعراق قد وقعتا في مارس 2023 اتفاقية أمنية تحظر استخدام الجماعات المناهضة لإيران للأراضي العراقية، وخاصة في منطقة إقليم كردستان، للقيام بأعمال ضد طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1957990
یاسر المصری

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