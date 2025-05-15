المتحدث باسم الحرس الثوري: الشهيد رئيسي لم يتراجع أمام العقوبات والتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي محمد نائيني خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس: "نحن على وشك إحياء ذكرى شهداء الخدمة والذكرى السنوية للرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي، ويجب أن نستغل هذه الفرصة على أفضل وجه للتعريف بفضائل هؤلاء الشهداء".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "كان الشهيد رئيسي شخصية ثورية وشعبية ووطنية ومجاهدا لا يعرف الكلل، مهتما بالدين والقيم الإلهية والثورية".

وتابع: "إن هذه الشخصية التقية كانت جادة في عملها ولم تتعب قط، بل كانت أكثر قدرة من ذي قبل على حل مشاكل الناس"، مبينا: "في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات والتهديدات الأجنبية، كان يتمتع بشخصية قوية، ولم تنكسر إرادته بفعل الضجة السياسية".

واردف قائلا: "لقد كان الشهيد رئيسي مكرسا كل وجوده لخدمة الإسلام والثورة، وحسب تعبير قائد الثورة فإن شخصية آية الله رئيسي الشاملة أظهرت أنه كان مديرا على مستوى الثورة ونموذجا في هذا المجال من الكفاءة".

وأضاف العميد نائيني: "في ذكرى استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه الذين كانوا من أبرز شخصيات الثورة، ينبغي توضيح وشرح شخصية وسلوك الصادق في العمل والجهد الدؤوب في طريق الخدمة بكل جدارة، وعلى الشعب أن يعترف بخدمه ومديريه الصادقين والقادرين أكثر من أي وقت مضى".

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