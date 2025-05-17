الادميرال إيراني: تمكنا من إثبات القوة الثقافية والدينية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب قائد القوات البحرية للجيش، الأدميرال شهرام إيراني، عن سعادته بحضور العائلة البحرية ومسؤولي الحكومة، بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لعودة الأسطول البحري 86، التي أقيمت صباح اليوم في مركز كوثر للمؤتمرات التابع للمنظمة الأيديولوجية السياسية للجيش.

وأضاف الادميرال إيراني: "هذا شرف كبير بالنسبة لنا لأننا تمكنا من العودة إلى البلاد بسلام خلال مهمتنا البحرية التي استمرت 232 يومًا بفضل التخطيط الدقيق والدعم من القيادة".

كما أشاد بصبر ودعم عائلات رفاقه خلال هذه الفترة، مضيفًا: "للأسف، لم تتمكن بعض العائلات من حضور الحفل لأن رفاقنا مشغولون بمهام أخرى".

وأشار قائد البحرية إلى دور الشباب والعلماء في البلاد في تعزيز القوة الوطنية وقال: "لقد تمكنا من إثبات القوة الثقافية والدينية لإيران في المياه الدولية والبلدان البعيدة".

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