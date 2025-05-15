طهران تستعد لإقامة مراسم ذكرى استشهاد الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن دائرة الاتصالات والشؤون الدولية في شركة تشغيل مترو طهران وضواحيها، أنه اليوم الخميس 15 مايو، وبالتزامن مع مراسم ذكرى استشهاد الرئيس الإيراني السابق آية الله الشهيد ابراهيم رئيسي في ساحة الإمام الحسين (ع)، سيكون مترو طهران جاهزا لنقل الركاب بسرعة وأمان وسلاسة من الساعة الرابعة عصرا(بالتوقيت المحلي)، باستخدام جميع الطاقات.

كما سيتم رصد حركة الركاب في المحطات المؤدية إلى موقع الحفل بشكل فوري، وفي حال زيادة حجم حركة الركاب سيتم إرسال قطارات خاصة بسرعة لتسهيل حركة المواطنين.

يذكر أن هذه المراسم التي تتمحور حول إحياء ذكرى المكانة السامية لشهداء الخدمة والرئيس الشهيد ستقام في ساحة الإمام الحسين (عليه السلام) ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً.

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