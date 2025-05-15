بزشكيان: نؤمن بالحوار والسلام ولكن لن نستسلم أبدا للتهديدات والإملاءات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، قال اليوم الخميس: إن التقدم وتحقيق الأهداف الكبيرة يتطلب العزيمة وقوة الإرادة وتغيير المنظور في الإدارة. إذا قرر شخص ما الوصول إلى هدف ما ولكنه استسلم عند أول عقبة، فلن يصل إلى هدفه أبدًا.

واضاف: علينا أيضاً أن نقرر الوصول إلى القمة، وإذا كان هذا القرار مصحوباً بالإيمان والعقيدة فإن تحقيق الهدف سيكون ممكناً.

وتابع: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الإيمان بأننا قادرون على التغلب على المسارات الصعبة.

واكد ان في مجال السياسة الخارجية، فإن التفاوض هو أحد مبادئنا العقلانية والمنطقية، ولكن ليس بأي ثمن. ويجب أن تتم المفاوضات بكرامة وشرف وفي إطار مبادئنا وقيمنا الوطنية. نحن نؤمن بالحوار والسلام، ولكننا لن نستسلم أبدًا للتهديدات والإملاءات.

وشدد على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن مواقفها وقيمها المبدئية، وفي كل حوار يجب الاعتراف بكرامة الأمة الإيرانية.