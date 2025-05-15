عراقجي: موقف ايران في المفاوضات واضح وستواصل على هذا الاساس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قال ردا على سؤال الصحفيين حول موقف ايران من المفاوضات واستمرارها: موقفنا واضح تماما. نحن مستعدون لبناء الثقة والشفافية في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات.

واكد عراقجي: سنواصل المفاوضات على أساس هذه المواقف حتى يظهر الطرف الآخر موقفا حازما في المفاوضات ويكون مستعدا للوصول إلى اتفاق يضمن لنا تنازلاتنا.

وتابع وزير الخارجية الايراني: الضمانة الأميركية إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات وإذا وصلنا إلى إطار من التفاهم فإن هذه القضية ستناقش بالتأكيد. ولم نصل إلى هذه النقطة بعد.

وحول ادعاء اكسيوس حول النص المكتوب، رد عراقجي: حتى الآن لم نتلق أي مقترح أو نص مكتوب، لكن من الممكن أن يتم نقل شيء إلينا من خلال الوسيط العماني في المستقبل.

واضاف:خلال المفاوضات، قدمنا مواقفنا كتابيا للجانب العماني مرة أو مرتين، ولكن لم نتلق منهم أي وثائق.