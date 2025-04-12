انتهاء المفاوضات غيرالمباشرة بين إيران وامريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انتهت المفاوضات غيرالمباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية قبل دقائق التي عقدت في عمان بوساطة وزير الخارجية العماني.

أجرى السيد عباس عراقجي وستيف ويتوك محادثات غير مباشرة لأكثر من ساعتين في غرف منفصلة بحضور وزير الخارجية العماني.

وفي هذه المحادثات تبادل السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وستيف ويتكوف الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع العقوبات غير القانونية ضد إيران، في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل.

واتفق الطرفان على أن تستمر هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أنه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني أثناء مغادرتهما المحادثات.

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