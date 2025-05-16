عراقجي: معرض الكتاب يعتبر مظهرا فريدا من مظاهر حب الإيرانيين للثقافة والمعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عن زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب، كتب وزبر الخارجية الايراني "عباس عراقجي" على موقع التواصل الاجتماعي "اكس":مساء أمس، ولمدة أربع ساعات تقريبا، كان لي شرف زيارة مختلف أقسام معرض طهران الدولي الـ36 للكتاب، برفقة أبناء وطني المثقفين والمحبين للثقافة.

واضاف عراقجي: يعد معرض الكتاب مظهرا فريدا من مظاهر حب الإيرانيين للثقافة والمعرفة، ويستقطب هذا المعرض عددا هائلا من الزوار في جو مليء بالنشاط والإثارة.

وتابع: إن هذا الترحيب واسع النطاق، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكتب في السنوات الأخيرة، يعد دليلا واضحا على المكانة العالية للكتب والقراءة بين الشعب الإيراني العظيم.

واشار في منشوره هذا ، الى انه و خلال زيارته للمعرض، قام بزيارة جناح دار اطلاعات للنشر، وشارك في حفل توقيع طبعات جديدة من كتابه “قوة التفاوض: أصول وقواعد المفاوضات السياسية والدبلوماسية”، كما تحدث مع الزوار الكرام وممثلي وسائل الاعلام لمدة 45 دقيقة تقريبا اثناء ازالة الستار عن الكتب الجديدة في جناح مطبوعات وزارة الخارجية.

هذا، واعرب عراقجي عن تمنياته في أن يظل معرض طهران الدولي للكتاب متألقا دائما كأحد أبرز المراكز في تعزيز الثقافة والمعرفة والتفاهم في المنطقة والعالم.

وختم منشوره هذا، معربا عن امتنانه العميق لمنظمي هذا الحدث الثقافي الكبير ولجميع الناشرين الحاضرين في المعرض.

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