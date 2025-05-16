عراقجي: لم نتلق أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، إن إيران لم تتلق أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تظل الرسائل التي نتلقاها نحن والعالم مربكة ومتناقضة". لكن موقف إيران يظل ثابتا وواضحا: احترموا حقوقنا وارفعوا العقوبات؛ في هذه الحالة سيكون هناك اتفاق.

وتابع القول عراقجي: "أقول هذا بوضوح: ليس هناك أي سيناريو يمكن أن تتخلى فيه إيران عن حقها في التخصيب للأغراض السلمية، وهو ما تم تحقيقه بصعوبة؛ وهو الحق الذي تتمتع به أيضاً جميع الدول الأعضاء الأخرى في معاهدة حظر الانتشار النووي".

ونوه: "إن الأمة الإيرانية العظيمة أثبتت قوتها وصمودها في وجه من حاولوا فرض هيمنتهم". نحن نرحب دائمًا بالحوار المبني على الاحترام المتبادل ونرفض دائمًا أي شكل من أشكال التنمر.

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