مكتب الأمم المتحدة في طهران يعلن عن ارسال قوات حفظ السلام من قبل ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مكتب الأمم المتحدة في طهران نشر عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) خبراً يفيد بإرسال إيران لقوات حفظ السلام.

وجاء في منشور المكتب: "في اجتماع وزراء حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، تعهدت إيران بإرسال كتيبة مشاة ضمن إطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما التزمت باستضافة دورة تدريبية تسبق الانتشار للمراقبين العسكريين والموظفين".

وأضاف المكتب: "كما تعهدت إيران أيضاً بتقديم دورة تدريبية أساسية في مجال إزالة الألغام، بهدف حماية المدنيين".

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