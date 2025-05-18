قاليباف: هدف رحلتنا إلى إندونيسيا هو إيصال صوت مظلومية أهل غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي كلمته قبل بدء الجلسة، أشار قاليباف إلى أنه قام بزيارة إندونيسيا لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الإسلامية، ممثلاً عن الشعب الإيراني العظيم. وأوضح أنه خلال هذه الزيارة، تم إجراء ستة اجتماعات ثنائية، بالإضافة إلى عدة جلسات في مجال الدبلوماسية العامة مع النخب والعلماء والطلاب والمجتمع الشيعي في إندونيسيا. كما شارك في خطبة الجمعة، حيث تفاعل مع الشعب الإندونيسي.

وأكد قاليباف أن هذه الزيارة كانت تهدف إلى إيصال صوت مظلومية أهل غزة إلى المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية، وخاصة مع إندونيسيا، الدولة الكبيرة والمهمة. كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثقافية وتعميق الروابط بين الشعبين الإيراني والإندونيسي، مشيدًا بفعالية الوفد البرلماني الإيراني في تحقيق هذه الأهداف.

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