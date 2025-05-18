  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ ص

قاليباف: هدف رحلتنا إلى إندونيسيا هو إيصال صوت مظلومية أهل غزة

قاليباف: هدف رحلتنا إلى إندونيسيا هو إيصال صوت مظلومية أهل غزة

أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن الهدف من زيارته إلى إندونيسيا كان إيصال صوت مظلومية الشعب الفلسطيني في غزة إلى الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي كلمته قبل بدء الجلسة، أشار قاليباف إلى أنه قام بزيارة إندونيسيا لمدة ثلاثة أيام للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الإسلامية، ممثلاً عن الشعب الإيراني العظيم. وأوضح أنه خلال هذه الزيارة، تم إجراء ستة اجتماعات ثنائية، بالإضافة إلى عدة جلسات في مجال الدبلوماسية العامة مع النخب والعلماء والطلاب والمجتمع الشيعي في إندونيسيا. كما شارك في خطبة الجمعة، حيث تفاعل مع الشعب الإندونيسي.

وأكد قاليباف أن هذه الزيارة كانت تهدف إلى إيصال صوت مظلومية أهل غزة إلى المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية، وخاصة مع إندونيسيا، الدولة الكبيرة والمهمة. كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثقافية وتعميق الروابط بين الشعبين الإيراني والإندونيسي، مشيدًا بفعالية الوفد البرلماني الإيراني في تحقيق هذه الأهداف.

/انتهى/

رمز الخبر 1958105
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات