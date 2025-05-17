عراقجي: الحفاظ على تخصيب اليورانيوم والبنية التحتية النووية للبلاد غير قابل للتفاوض

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أشار عراقجي في الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة في مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أهمية استفادة إيران من حقوقها القانونية بموجب المعاهدة.

وأوضح وزير الخارجية أنه بعد أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها دولة ذات عضوية طويلة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الدخول في هذه المفاوضات بجدية وحسن نية، وقد أظهرت حتى الآن ثباتها وجديتها بشكل واضح. وأكد أن إيران مستعدة تمامًا لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، لكنها لا يمكن أن تتفاوض بشأن حق الشعب الإيراني الثابت والقانوني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، الذي يُمنح لكل دولة عضو وفقًا للمعاهدة.

وأشار عراقجي إلى التكاليف المادية والبشرية الكبيرة التي تحملها الشعب الإيراني من أجل الحفاظ على حقوقه في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مضيفًا أن الشعب الإيراني قد دفع ثمنًا باهظًا على مدى ثلاثة عقود للحفاظ على استقلاله والوصول إلى التكنولوجيا النووية والتخصيب، بالإضافة إلى تحمل العقوبات غير القانونية والظالمة، وقدّم أفضل أبنائه في هذا الطريق. وبالتالي، فإن الإيرانيين لا يقبلون أن يُحرموا من امتلاك صناعة نووية سلمية كأعضاء ثابتين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمنع إنتاج واستخدام الأسلحة النووية.

كما أشار عراقجي إلى أهمية تكريم ذكرى العلماء النوويين الشهداء في البلاد، مؤكدًا أن إيران مصممة على تعزيز المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية، وفي الوقت نفسه، مستعدة للحوار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف الأخرى لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن التصريحات المتناقضة من المسؤولين الأمريكيين والبيانات المتضاربة تزيد من تعقيد عملية المفاوضات وتزيد من عدم اليقين بشأن جدية واستعداد الولايات المتحدة للامتثال لمتطلبات العملية الدبلوماسية. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل مركزة على تعزيز مواقفها القانونية والمبدئية في إطار التزاماتها وحقوقها الدولية، بغض النظر عن الضغوط الإعلامية.

وفي جزء آخر من حديثه، وصف عراقجي التغيرات المتكررة في المواقف الأمريكية وتعدد المتحدثين باسمها كعائق أمام نجاح المفاوضات، مشيرًا إلى تشكيل ائتلاف من القوى التخريبية بقيادة الكيان الصهيوني للتأثير على صانعي القرار الأمريكيين والمفاوضين. وأكد أن من الواضح للجميع أن الأوساط العدوانية والمناهضة للدبلوماسية داخل الولايات المتحدة تعمل بشكل منسق للتأثير سلبًا على مسار المفاوضات، لكن هذه القضية هي مسألة داخلية للحكومة الأمريكية، ولا يمكن قبول أن يحدد صانعو القرار الأمريكيون إطارًا جديدًا للمفاوضات تحت تأثير ضغوط الأوساط العدوانبة التي تسعى لتحقيق مصالح نتنياهو الخطيرة، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت وإطالة أمد المفاوضات.

جدير بالذكر أن "مؤتمر بوجواش للعلوم والشؤون العالمية" هو منظمة غير حكومية دولية ذات تاريخ يمتد لحوالي 70 عامًا، تهدف إلى مساعدة البشرية من خلال تعزيز العلوم، بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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