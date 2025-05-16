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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٤ م

غريب أبادي : تخصيب اليورانيوم خط إيران الأحمر و لا رجعة فيه

غريب أبادي : تخصيب اليورانيوم خط إيران الأحمر و لا رجعة فيه

ردا على مخاوف أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية: "التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه،كما انه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب."

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية "غريب ابادي" على منصة اكس: أطراف المفاوضات تعلم جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل أبدا عن الإنجازات التي حققتها بدماء الشهداء وبأثمان باهظة."

واضاف غريب ابادي:"التخصيب هو خطنا الأحمر ولا رجعة فيه،كما انه لا يجوز قبول أي وقف للتخصيب."

في وقت سابق، كتب أحد المستخدمين على شبكة إكس: "استاذ غريب آبادي، لا تقبل بوقف التخصيب بأي حال من الأحوال ولأي فترة من الزمن!،واعلموا أن أمريكا ليست وفية لمثل هذه الوعود".

/انتهى/

رمز الخبر 1958045

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