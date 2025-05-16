إيران توقع على معاهدة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي بحريني، سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قام يوم الجمعة 16 مايو 2025، بالتوقيع على معاهدة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ممثلاً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وبذلك أصبحت إيران الدولة الثانية والأربعين التي توقّع على هذه المعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدة قد تم اعتمادها بعد مفاوضات مكثفة استمرت على مدار عقدين من الزمن، وذلك في مؤتمر دبلوماسي عُقد في (24 مايو 2024) بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، وستدخل حيّز التنفيذ بعد انضمام أو تصديق 15 دولة عليها. ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية هو المودِع الرسمي للوثائق المتعلقة بهذه المعاهدة.

وتُعدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها من الدول الغنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من الأعضاء النشطين في هذه المفاوضات، وقد أدت دورًا بارزًا في مسار إتمام هذه المعاهدة.

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