وزير الخارجية الايراني يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الارميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في أرمينيا، أرمين غريغوريان، مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، اليوم السبت وأجرى محادثات معه وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، وصف أمين عام مجلس الأمن القومي الأرميني العلاقات بين البلدين بأنها جيدة وإيجابية للغاية، وأكد على الإرادة الجادة للحكومة الأرمينية لمواصلة تطوير العلاقات الشاملة مع إيران، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، من خلال الاستفادة من الإمكانات الوفيرة الموجودة والاستفادة من فرصة الانتهاء من الاتفاقية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما أعرب غريغوريان عن تقديره للدعوة لحضور اجتماع منتدى حوار طهران، وأعرب عن أمله في أن تساهم اللقاءات والمناقشات المهمة في هذا المنتدی في تقريب وجهات نظر ومواقف الدول المشاركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واستذكر وزير خارجية بلادنا زيارته إلى يريفان في أبريل/نيسان من هذا العام والمحادثات الممتازة التي أجراها مع كبار المسؤولين الأرمن، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وأرمينيا تسير على مسار جيد للغاية وأن الجمهورية الإسلامية مهتمة بتوسيع العلاقات الودية القائمة على المصالح المتبادلة مع أرمينيا.

كما أوضح وزير خارجية بلادنا مواقف إيران المبدئية والشفافة في حماية حق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، وأطلع أمين مجلس الأمن القومي الأرميني على آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأعرب المسؤول الأرميني الكبير عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج إيجابية ومرغوبة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأرميني ويتشاور مع عدد من المسؤولين الآخرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.

/انتهى/