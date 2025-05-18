أحمديان: لن نسمح بحدوث أي ضرر لعلاقات إيران وأرمينيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد أحمديان، خلال لقائه مع آرمن غريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني: "إن المشتركات التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة بين إيران وأرمينيا تتطلب تطوير العلاقات بين البلدين دون قيود".

كما أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي أن العلاقات الاستراتيجية والتعاون الشامل بين البلدين تعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن "إحدى سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع جيرانها، بينما لا تهتم القوى الأجنبية بالاستقرار في المنطقة".

وأشار أحمديان إلى المشاورات المستمرة بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة متابعة جميع مشاريع التعاون المشتركة واحدة تلو الأخرى لتحقيق النتائج المرجوة.

من جانبه، أعرب آرمن غريغوريان عن سعادته بزيارة طهران وشكره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن تطوير العلاقات بين البلدين لا يعتمد على إرادة الآخرين، وأن كلا البلدين عازمان على تعزيز العلاقات.

كما أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاقتصاد، والبنية التحتية، والطاقة، موضحًا أن القطاع الخاص الإيراني يشارك في بناء وتشغيل هذه المشاريع، وأنهم استفادوا من الخبرات الفنية والهندسية الإيرانية.

وأكد غريغوريان أنه مع تطوير المشاريع المشتركة، ستزداد القدرة اللازمة لزيادة التبادلات الاقتصادية والتجارية إلى ثلاثة أضعاف الوضع الحالي.

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