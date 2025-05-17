تشغيل 3 قواعد فضائية هذا العام

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، أشار سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تدريب 500 ألف متخصص في الاقتصاد الرقمي، حيق أكد: "نحن ملزمون بتدريب 500 ألف متخصص في المهارات ليكونوا قادة في الاقتصاد الرقمي في البلاد." وأضاف: "إيران تعتبر حلقة وصل في نظام الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وقد زادت هذه النسبة بأكثر من 50% خلال 3 أو 4 أشهر، ونؤمن بأن التعاون مع دول المنطقة سيزيد من هذه النسبة."

وأشار الوزير إلى وضع قطاع الفضاء في البلاد قائلاً: "لم نتوقف في صناعة الفضاء بل حققنا تقدمًا، وإن شاء الله سنشهد هذا العام تطوير الأقمار الصناعية وإطلاق مشاريع كبيرة مثل قاعدة تشابهار وسلماس وتشيناران."

كما تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى موضوع إنتاج المحتوى، قائلاً: "إنتاج المحتوى هو موضوع يتم التأكيد عليه دائمًا، وبعد عدة جلسات، يتم متابعة وثيقة تسهيل دخل إنتاج المحتوى لتشكيل نهضة إنتاج المحتوى داخل البلاد."

وأضاف: "لقد شهدنا نموًا بنسبة 22% في نافذة الخدمات الذكية الموحدة، وهذا الإنجاز يدل على إقبال الناس وتطوير الخدمات الذكية، والتي تحتاج بالطبع إلى مراجعة وتحسين مستمر."

وفي ختام حديثه، قال هاشمي: "نحن نأمل أن نتحرك نحو إيران رائدة وقوية في المنطقة والعالم باستخدام القدرات المحلية."

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