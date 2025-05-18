بارزاني: إيران كانت أول دولة تقدم المساعدة في مكافحة داعش

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي حديثه خلال مجمع حوار طهران الذي أقيم في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، أضاف بارزاني: "إيران كانت أول دولة تساعدنا في مواجهة داعش".

وأشار إلى أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى أربيل، شهدنا توسعًا في العلاقات على جميع المستويات. وأوضح: "عندما زار الرئيس بغداد وأربيل، تحدث باللغة الكردية في أربيل بشكل جيد جدًا".

كما أعلن بارزاني عن عقد اجتماع قريب في سنندج، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد أحد نتائج زيارة وزير الصحة.

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، نوشیروان بارزاني، بأنهم لن يسمحوا أبدًا باستخدام أراضي الإقليم ضد إيران، مؤكدًا أنه "لن يحدث أي تهديد من جانبنا ضد إيران، وهذه هي رسالتنا الواضحة".

كما أكد بارزاني: "في سياق حل حزب العمال الكردستاني (PKK)، نحن لا نتدخل في شؤون تركيا، لكننا مستعدون لأداء دورنا في هذا الصدد".

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