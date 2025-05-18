تقدير نواب المجلس لطاقم فيلم "موسى كليم الله

أفادت وكالة مهر للأنباء، قرأ أحمد نادري في الجلسة العلنية اليوم بيان النواب تقديراً للعاملين في إنتاج الفيلم السينمائي "موسى كليم الله".

نص البيان هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعبر نواب مجلس الشورى الإسلامي عن تقديرهم لإنتاج الفيلم السينمائي الاستراتيجي "موسى كليم الله" من إخراج إبراهيم حاتمي كيا، والذي تم إنتاجه من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويعتبرون أن إنتاج هذا العمل هو خطوة كبيرة في مسار إعادة إحياء الفن الديني والحضاري والثوري في جمهورية إيران الإسلامية.

يمتلك هذا الفيلم السينمائي، بجانب محتواه الرقيق والملهم والقرآني، قدرة كبيرة على التواصل مع الجمهور العالمي.

يتجاوز هذا العمل الحدود الداخلية، ويمكن أن يقدم سرداً موحداً وإنسانياً عن رسالة التوحيد والمقاومة بين الأديان المختلفة.

في زمن أصبحت فيه الروايات المحرفة عن الأنبياء الإلهيين في الإنتاجات الثقافية الغربية أداة لتبرير الاحتلال والجرائم والانتهاكات، يمكن لمثل هذا العمل أن يعزز الخط الثقافي لمواجهة الإسلاموفوبيا وتحريف الأديان.

مع شكرنا لهذه الهمة العالية، نطالب بأن يتم الحفاظ على هذا العزم بقوة واستمرار في المسار القادم.

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