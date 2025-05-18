مديرية البيئة تعلن عن اكتشاف وتسجيل كهف جديد في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقًا لتقرير صادر عن العلاقات العامة وإدارة الإعلام في إدارة حماية البيئة بمحافظة كرمان، فقد أوضح جعفري نجاد أن فريقًا مكونًا من أمين مجموعة الكهوف وزملاء من إدارة البيئة وجمعية الكهوف في المحافظة قاموا بتسجيل إحداثيات مدخل الكهف المكتشف حديثًا في حديقة خَبر الوطنية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البولتنج (تثبيت الحبال) واستكشافه.

وأضاف أن هذا الكهف تم تقديمه إلى أمانة مجموعة الكهوف في المحافظة خلال برنامج التعداد الذي تم تنفيذه العام الماضي بواسطة حراس البيئة المخلصين، إبراهيم عليدادي سليماني وحافظ رضواني.

وأشار رئيس إدارة حماية البيئة إلى أن الفريق الفني، بقيادة زينب يوسفي بور، ممثلة جمعية الكهوف في المجموعة، قام بإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لتثبيت الحبال في الكهف، حيث تم تسجيل عمق 150 مترًا في بئر الكهف المكون من ثلاثة أقسام.

كما ذكر مهرانغیز حيدريان، مسؤول أمانة مجموعة الكهوف في محافظة كرمان، أن العمل جارٍ لتحديد اسم مناسب للكهف وتحديد درجة حمايته من خلال المجموعات المعنية، بالإضافة إلى التخطيط لاستخدام هذا المعلم الطبيعي بشكل أمثل في حديقة خَبر الوطنية.

وكان حيدريان قد أعلن سابقًا عن تنفيذ برنامج لاستكشاف وزيارة الكهوف الموجودة في المناطق التي تديرها المحافظة، حيث تم زيارة كهفين في المنطقة المحمية "تشاه كوجه زرند" في الأسابيع الماضية.

وأوضح أنه نظرًا لوجود تكوينات كهوف خاصة في هذين الكهفين، فإنهم يسعون لإجراء دراسات جيولوجية إضافية لتحديد درجة حمايتهما، مشيرًا إلى أن استكشاف كهوف المحافظة يتطلب توفير معدات آمنة ومعيارية، وهو ما يتم العمل عليه ضمن جدول أعمال مجموعة الكهوف في المحافظة.

تحتوي محافظة كرمان على 23 منطقة تحت إدارة حماية البيئة، تشمل حديقة وطنية واحدة، وأثر طبيعي وطني واحد، وأربع محميات للحياة البرية، وعشر مناطق محمية، وسبع مناطق محظورة للصيد، مما يشكل حوالي 15% من مساحة المحافظة. ووفقًا لإدارة حماية البيئة في كرمان، تم حتى الآن تحديد أكثر من 50 كهفًا في هذه المناطق.

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