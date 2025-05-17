افتتاح المهرجان الدولي لأفلام المقاومة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن افتتح في طهران اليوم السبت، الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي لأفلام المقاومة، بحضور مجموعة من الفنانين الايرانيين وغير الايرانيين وبرعاية رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد "غلام رضا سليماني" الذي اكد في كلمة الافتتاح ضرورة ان يكون هذا المهرجان منصة ووسيلة نحو الصحوة العالمية.

وقال العميد سليماني في كلمته "إن الكيان الصهيوني هو بالفعل ذلك الورم السرطاني الذي تحدث عنه الإمام الخميني (رض)، فهم لا يخجلون حتى من اختيار أسماء لجرائمهم، يجب علينا من خلال فن المقاومة أن نكشف هذه الحقيقة للعالم وأن نسلك طريق تحرير الأراضي الإسلامية بالوعي واليقظة.

وأشار إلى مظلومية شعب غزة قائلاً: إن شعب غزة يرؤح منذ أكثر من عام تحت ضغوط غير مسبوقة من الكيان الصهيوني، وقد وقع حتى الآن 65 مجزرة كبرى ضد الشعب الفلسطيني. ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، استشهد أكثر من 60 ألف شخص من المدنيين العزل، وفي يوم أمس فقط استشهد أكثر من 200 شخص.

وأضاف رئيس منظمة التعبئة أن الشعب الإيراني قد شهد ثمار المقاومة خلال 46 عاماً من الصمود، واضاف: إن شعب غزة يعيش اليوم نفس التجربة، حتى في المخيمات، لم يكونوا بمنأى عن المجازر، ومقاومتهم هي رد فعل على هذا الظلم.

وأشار العميد سليماني إلى دور الفن والسينما في عكس هذه اليقظة، قائلاً:"يجب أن يكون مهرجان أفلام المقاومة منصة ووسيلة إعلامية لليقظة العالمية، ويمكن لسينما المقاومة أن تروج لرسالة المظلومية والمقاومة في العالم، ويجب على سينما المقاومة أن تستمر في تعميق هذه اليقظة ونشرها حتى تُطهّر الأراضي الإسلامية من دنس هؤلاء المجرمون.

وتابع قائلاً: يجب الاهتمام بتأسيس المعاهد والكليات وتعزيز التعليم السينمائي والمسرحي.