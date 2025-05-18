برلماني إيراني: التخصيب واستخدام الطاقة النووية هو حق واضح للأمة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي في كلمته الافتتاحية في الجلسة المفتوحة اليوم لمجلس الشورى الإسلامي: "إن الذين حلموا دائما بتغيير اسم الخليج الفارسي ذهبوا جميعا إلى قبورهم نادمين على هذا الحلم، وسيكون مصير الآخرين هو نفسه".

وتابع: "نحن لسنا دولة تريد الحصول على الأمن من خلال تجارة الأسلحة الأميركية". لن تتراجع إيران عن سياساتها.

وأكد رضائي: "إن التخصيب واستخدام الطاقة النووية هو حق واضح للأمة الإيرانية، ولا يمكن لأحد أن يحرم الأمة من حقها". إذا احترمت الخطوط الحمراء للبلاد، فسنجلس على طاولة المفاوضات، ولكن لا يجب أن تحاولوا اختبار إيران الكبرى.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إلى ذكرى استشهاد شهداء الخدمة وقال: "أبعث بتحياتي إلى الروح السامية لرئيس الشعب المجاهد الشهيد آية الله رئيسي ووزير الخارجية المؤمن والثوري الشهيد أمير عبداللهيان". السلام على الرئيس العزيز الذي لم يتعطش للقوة. السلام على القائد المظلوم الذي آمن عمليا بالمصالحة والتزم بها.

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