برلماني إيراني: معاهدة إيران وروسيا توفر الأساس لتعميق التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي، في إشارة إلى الموافقة على مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في لجنة الأمن القومي: "إن اللجنة تعمل على زيادة الإلحاح، وبعد موافقة مجلس الرئاسة، سيتم النظر في هذا المشروع في جلسة عامة في أقرب وقت ممكن".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إن هذه المعاهدة تشكل منصة لتعميق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والتكنولوجيا والدفاع والمالية، فضلاً عن تحييد العقوبات الأميركية غير القانونية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع العلاقات الاستراتيجية الإقليمية وخارج الاقليم.

وأكد ممثل أهالي شيراز في مجلس الشورى الإسلامي: "إن مواصلة هذا التعاون مع القوى العالمية المستقلة جزء لا يتجزأ من استراتيجية السياسة الخارجية المتوازنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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