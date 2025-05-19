النائب الأول للرئيس الايراني يحضر حفل تكريم شهداء الخدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر اليوم الاثنين محمد رضا عارف حسينية السلطة القضائية للمشاركة في مراسم ذكرى شهداء الخدمة التي أقامها حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية، وأحيا ذكرى الرئيس الايراني الراحل الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السابق الشهيد حيسن اميرعبداللهيان ورفاهما الذين استشهداو العام الماضي اثر سقطو مروحيتهم اثناء زيارة عمل لمحافظة اذربيجان الشرقية.

ومن بين ركاب المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية، كان حجة الإسلام آل هاشم، ممثل قائد الثورة الاسلامية وإمام جمعة تبريز، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي قائد قوة حماية الرئيس، وعدد من الحراس الشخصيين وأفراد طاقم المروحية.

انعقد أمس في قاعة القمة المؤتمر الدولي "دبلوماسية المقاومة وتخليد ذكرى شهداء الخدمة" بمناسبة ذكرى هؤلاء الشهداء، بحضور وكلمات رئيسى السلطتين التنفيذية والقضائية.

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