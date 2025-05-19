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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ ص

وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يتبادلان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بالمفاوضات

وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يتبادلان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بالمفاوضات

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجية مملكة عُمان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية سلطنة عمان الذي زار بلادنا بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في منتدى طهران للحوار، التقى السيد عباس عراقجي .

وفي هذا اللقاء، شكر وزير الخارجية السيد عباس عراقجي نظيره العماني على المشاركة في منتدى حوار طهران، ووصفه بأنه فرصة ثمينة للدول، وخاصة الدول المجاورة، لتبادل الأفكار والتعاون لاستخدام الفرص ومواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء أكد السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان على الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان بتعميق العلاقات الودية الشاملة بين البلدين الجارين.

/انتهى/

رمز الخبر 1958168

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