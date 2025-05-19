وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يتبادلان وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بالمفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية سلطنة عمان الذي زار بلادنا بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في منتدى طهران للحوار، التقى السيد عباس عراقجي .

وفي هذا اللقاء، شكر وزير الخارجية السيد عباس عراقجي نظيره العماني على المشاركة في منتدى حوار طهران، ووصفه بأنه فرصة ثمينة للدول، وخاصة الدول المجاورة، لتبادل الأفكار والتعاون لاستخدام الفرص ومواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء أكد السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان على الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان بتعميق العلاقات الودية الشاملة بين البلدين الجارين.

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