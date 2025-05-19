ايران تعلن استعدادها للتعاون مع الدول الإسلامية في مجال التكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد صباح اليوم، اليوم الثاني من الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي في الدول الإسلامية في إطار منصة حوار منظمة التعاون الإسلامي 15، بحضور حسين سيمائي صراف والدكتور عارف النائب الأول للرئيس.

وقال الدكتور كريمي ثابت، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، خلال الاجتماع: "باستخدام أحدث تقنيات المسرعات مع إمكانيات العلاج الإشعاعي، سنخطو خطوة كبيرة نحو العلاج الموجه للأورام، وخاصةً الأورام المقاومة. وسيكون هذا المركز بعد تشغيله أحد أكثر مراكز علاج السرطان تقدمًا في المنطقة".

وفي إشارة إلى تقنية البلازما الباردة، أضاف: "تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في البلاد اليوم، وقد أتاحت لنا علاج الجروح المزمنة بأفضل وأبسط الطرق. وهذا يُظهر تكامل العلوم النووية الحديثة مع الاحتياجات العلاجية المعاصرة".

وتابع: "إن تغير المناخ اليوم يمثل مشكلة عالمية، ولكن يمكن استخدام التكنولوجيا النووية لتحسين إنتاج النباتات وزيادة مقاومتها للجفاف والملوحة والبرد".

وأضاف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في بلادنا لمكافحة الآفات وضمان الأمن الغذائي. ويعمل حاليًا أكثر من 12 مركزًا للعلاج الإشعاعي والإشعاع المحلي في إيران، وتتمثل استراتيجية البلاد الحالية في تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص ومشاركته".

وأضاف: "يُعدّ مجال مفاعلات الأبحاث ركيزةً أساسيةً لتطوير التكنولوجيا النووية في البلاد. وفي جمهورية إيران الإسلامية، ونظرًا لوجود مفاعل أبحاث واحد وأكثر من أربعة مفاعلات أخرى قيد الإنشاء، أصبحت التكنولوجيا النووية في مجال مفاعلات الأبحاث محليةً بالكامل".

وتابع: "تُعدّ العلوم والتكنولوجيا النووية ركيزتين أساسيتين لحلول البشرية المستقبلية في مجالات كالطاقة والصحة والزراعة والبيئة. واليوم، لم تكتفِ إيران بتحقيق مستويات عالية من المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية، بل هي مستعدة أيضًا لمشاركة هذه الإنجازات والخبرات القيّمة مع الدول الإسلامية".

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