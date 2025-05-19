عراقجي: لا يمكن تجاهل حق إيران لاستخدام الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية التركي حقان فيدان مساء الأحد، وأطلعه على المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والاجتماع الأخير بين إيران والترويكا أوروبية.

وأكد عراقجي أنه لا يمكن تجاهل حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، وأكد أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الجانب الآخر واحترام لحقوق إيران المشروعة وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فنحن مستعدون لتشكيل تفاعل مربح للجانبين مقابل إنهاء العقوبات.

كما أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تقديره للنهج البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتباع المسار الدبلوماسي وأعلن استعداد تركيا لأي مساعدة في هذا الصدد.

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